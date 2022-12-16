Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu ile mücadele tiyatro sahnesine taşındı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı.
Belediye tiyatro ekibince Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Hayatın Umudu" adlı oyunda, uyuşturucuyla ve zararlı maddelerle mücadelenin önemi anlatıldı.
Gençlerin uyuşturucuya sürüklenmesi, bağımlılık, arkadaş ortamının etkileri ve aileye kötü davranışın işlendiği etkinliğe, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Sakarya Tiyatro Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Tokat'ta okulun bahçesine devrilen otomobildeki öğretmen yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz