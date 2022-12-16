Polis ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yerleri ve otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 2 kilo 646 gram esrar, 10 gram kokain, 69 uyuşturucu hap, 72 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri, hassas terazi, 2 av tüfeği ve bunlara ait kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E, A.A, M.Ç, O.A, İ.B. ve L.Y. emniyete götürüldü.