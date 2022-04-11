Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kahvehane deposunda kumar oynayan 18 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kahvehaneye ait depoda kumar oynadığı gerekçesiyle 18 kişiye 32 bin 742 lira ceza kesildi.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tepetarla Mahallesi'nde kahvehaneye ait camları gazeteyle kaplanmış depodan yüksek ses geldiğini fark etti.
Depoya giren ekipler, burada tombala ve kumar oynatıldığını belirledi.
Mekanda tombala oynadıkları belirlenen 18 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 32 bin 742 lira ceza kesildi.
Depo sahibi M.K. hakkında ise "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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