Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 8 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu madde buldukları 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
İlçedeki bir dinleme tesisindeki kavgaya müdahale eden ekipler, durumundan şüphelendikleri kişilerin üstlerinde ve otomobillerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu
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