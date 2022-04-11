Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarptı sürücü yaralandı.
Çanakkale - Balıkesir kara yolu Mehmetalan Mahallesi yakınlarında Ramazan Gökçe, bilinmeyen bir nedenle kullandığı 10 KY 190 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, bir akaryakıt istasyonuna ait fiyat tabelasına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.
Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı sürücü Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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