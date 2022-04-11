Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf AA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunhasanlar Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 81 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 5 bin sigara paketi, 3 bin 820 içi dolu makaron, 80 kilo kıyılmış tütün, 2 sigara doldurma makinesi, basınç ayar cihazı, kompresör, 15 TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Evdeki 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık İzmir
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