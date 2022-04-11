Çanakkale Kara Savaşlarının 107. yıl dönümü nedeniyle İzmir'den kano ile yola çıkan Gürbüz çifti, 230 deniz mili katederek 23 Nisan'da Çanakkale'ye ulaşmak için kürek çekmeye başladı.

Gülhun ve İlker Gürbüz çifti Çanakkale Kara Savaşları'nda hayatını kaybeden dedelerini ve tüm şehitleri anmak amacıyla İzmir'den Çanakkale'ye iki kanoyla yola çıktı. 230 deniz mili (430 kilometre) kürek çekecek olan Gürbüz çifti 23 Nisan'da Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyor.

"Bir daha savaş olmasın demek için yola çıkıyoruz"

Çift, yolculuk öncesi Karşıyaka Yelken Kulübünde son hazırlıklarını tamamladı.

Gülhun Gürbüz gazetecilere, bu yolculuklara ilk kez 2015 yılında, 2. Dünya Savaşı'nın 100. yılında başladıklarını, Çanakkale Zaferi'ne sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Çanakkale Savaşlarında hayatlarını kaybetmiş atalarını anmak için yola çıktıklarını aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bu ülke şu an varsa onların başlattığı bu mücadele ile gerçekleşti. Diğer taraftan savaşın kayıplarını hatırlatarak artık barış olsun istiyoruz. İki ayrı kanoyla birlikte gitmemizin sebebi kadınlar da bu savaşta rol aldı. Kimse kimseyi taşımadı herkes tek başına bir güçle idare etti. O yüzden yan yanayız. Amacımız barışı getiren Çanakkale Savaşı'nın getirdiği barışın devamını sağlayabilmek bir daha savaş olmasın demek için yola çıkıyoruz."

İlker Gürbüz de pandemi nedeniyle iki yıldır bu etkinliğe ara verdiklerini belirterek, "Bu yolculukta ilk üç yıl İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmiştik. Son iki yolculuğumuzda 2018 ve 2019'da da İzmir'den Çanakkale'ye gittik. Barışa kürek çekmek istiyoruz. Oradakileri anımsamak, onları unutmamak adına bu farkındalık kampanyasına imza atmak istedik. Çok da başarılı olduk ses getirdi." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, yolculuk boyunca Yeni Foça, Ayvalık, Bozcada'da söyleşiler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Çifti, Karşıyaka Spor Kulübünün minik yelkencileri ile yakınları uğurladı.