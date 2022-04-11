Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma ve takip sonrası kent girişinde bir aracı durdurmak istedi.

Uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri havaya ateş ederek şüphelileri durdurmaya çalıştı.

Ekipler, uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şüphelilerin kullandığı aracın lastiklerine ateş etti.

Bir süre sonra mahalle arasında aracı bırakarak kaçmak zorunda kalan şüphelilerden A.K. yakalandı.

Şüphelinin kaçarken yere attığı, satışa hazırlanmış 8.73 gram metamfetamin maddesi ile 0.76 gram esrara el konuldu.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.