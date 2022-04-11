Altınkum Mahallesi Yeşilkent Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, A.Y. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen 47 yaşındaki Mehmet Sarı idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sarı yola savruldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Sarı’nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.