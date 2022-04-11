Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Didim'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Aydın’ın Didim ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Altınkum Mahallesi Yeşilkent Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, A.Y. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen 47 yaşındaki Mehmet Sarı idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sarı yola savruldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Sarı’nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Aydın
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