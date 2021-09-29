Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun bulundukları yerler denetlendi.

Kentte 640 personel ve 87 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde, 1432 iş yeri, 296 okul önü ve çevresi, 103 kamu kurum ve kuruluşu çevresi, 148 park, bahçe ve metruk bina, 5 alışveriş merkezi kontrol edildi.

Çalışmada, 427'si toplu taşıma olmak üzere toplam 1859 araç denetlendi, 7 bin 15 kişi sorgulandı.

4 gözaltı

Haklarında "yaralama" ve "hakaret" suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli ile çeşitli suçlardan yakalama kararı olan 4 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi, bir kişiye karantina kuralını ihlal etmekten işlem yapıldı.