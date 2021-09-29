Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan ve Japonya'da COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da COVID-19 salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1560 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 243 bin 385’e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 52 artışla 27 bin 690’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 167 bin 189’a çıktı.
Japonya
Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 1986 artarak 1 milyon 700 bin 326’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 48 artışla 17 bin 625’e yükseldi.
Son bir günde 80 bin 4 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 440 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 998 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Pakistan
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