Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da, elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erköklü Mahallesi'nde sokak köpeklerinden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi, bulunduğu yerde mahsur kaldı.
Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, elektrik direğine uzatılan merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
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