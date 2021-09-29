Soğuk algınlığından ve gripten korunmak için tercih edilen kış çayı, ada çayı, zencefil ve ıhlamur sonbaharda vatandaşın vazgeçilmezi oluyor.

Tatvan’da özellikle bitkisel çaylara talebi artıran vatandaşlar, bu ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların soğumasıyla kış çaylarına büyük talebin olduğunu söyleyen anlatan Nizamettin Beysülen, şunları söyledi:

"Tatvan’da aktar işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır bu meslekteyim. Malum memleketimiz kış memleketi, kış çaylarına büyük talep var. Kış çayı olarak verdiğimiz ürünler ise ıhlamur, zencefil, kuşburnu, hatmi çiçeği içine kattığımız karanfil, yenibahardır. Bunları kullanıyoruz genelde. Çünkü soğuk bir memleket gerçekten kış çayına çok büyük talepler oluyor. Kış çayına karşı bunları öneriyoruz ve vermeye çalışıyoruz. Kış çayının içine karanfil kullanıyoruz, karanfilin iyi bir ağrı kesici özelliği var. Zencefil, akciğer ve öksürük için çok faydalı. Kuşburnunda bol C vitamini bulunur. Özellikle onu çok öneriyoruz. Ondan sonra yenibahar kullanıyoruz. Onunda ağrı kesici özelliği var. Kış çayında genelde kullandığımız bunlardır. Tabi bu ürünlerin taze olmasına çok dikkat etmek gerekiyor."