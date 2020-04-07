Türkiye'ye 24 Mart'ta giriş yapan 658 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilerek gözlem altına alındı.

Yurtta kalan, aralarında kaymakam adayları, öğrenci ve işçilerin bulunduğu 658 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen bu kişiler evlerine gönderiliyor.

"Bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadık"

Arif Nihat Asya Yurdu'nda gözetim süreleri dolan kaymakam adayları ve ailelerini ziyaret eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kentteki yurtlarda 1885 kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

Misafirlerden 1769'unu bu hafta içerisinde evlerine göndereceklerini dile getiren Vali Nayir, bu süreçte hiçbir sıkıntı veya olumsuzluk yaşamadıklarını kaydetti.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının güzel hizmetler yürüttüğünü anlatan Nayir, misafirlerin 77 ile otobüslerle gönderileceğini belirtti.

Koronavirüsle mücadelede tedbirlere uyulmasının önemine işaret eden Vali Nayir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Okulları boşaltırsınız, camileri boşaltırsınız ama pazarda tedbir almazsanız, sokakta tedbir almazsanız yine yayılmaya devam eder. Maalesef görüyorum ki insanımızda akşam misafir ilişkileri devam ediyor. Bunu kaldırmak lazım. Her insanın evinde odasında izolasyon yapması lazım. İnsanımız bunu tüm tedbirlere rağmen fark edemedi. Artık tedbir zamanı geçti, ceza zamanı başladı. Emniyetimiz, jandarmamız, zabıtamız dünden itibaren yoğun bir şekilde cezalara da başladı. Dolayısıyla biz bu süreci ancak birbirimizden uzak olarak tamamlamamız lazım ki yayılmayı daha da azaltalım."

Vali Nayir, boşaltılan yurtların tekrar İl Sağlık Müdürlüğünün emrine verildiğini, izolasyonu, takibi ve karantinası gereken vatandaşları buralarda ağırlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu süreçte görev alan tüm çalışanlara ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Nayir, kurallara uymayanlara da çağrıda bulunarak, "İşin içinde kul hakkı var. Dikkatsizlik yüzünden birinin hastalanmasına sebep oluyorsak kul hakkı var." dedi.