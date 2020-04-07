Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'nın merkezi konumundaki Nevşehir'de bulunan 14 metrelik dev testi, Anadolu'da yaşayan medeniyetleri temsil eden figürlerle süslenerek restore ediliyor.

Nevşehir'i el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesine bağlayan kara yolundaki Türkiye'nin en büyük testi heykeli olduğu belirtilen yapıt, çanak usları tarafından yenileniyor.

Etrafına kurulan iskele ve vinç yardımıyla yıpranan alanları onarılan "Gagalı Hitit Testi"nin motifleri baştan aşağı yeniden çizilip boyanıyor.

Kitabesinde Aşık Seyrani'ye ait, "Kör de bilir Avanos'un yolunu/Testi, bardak kırığından bellidir" mısralarının yer aldığı yapıt, toprağın sanata dönüştürüldüğü ilçenin tarihini yansıtıyor.

Restorasyon sorumlusu çanak ustası Şaban Topuz, AA muhabirine, 15 yıl önce kendisi tarafından Kızılırmak'ın eski yataklarından elde edilen çamurla yapılan testinin ilçenin simgelerinden birisi haline geldiğini belirtti.

Kendisine yardım eden iki çanak ustasıyla sürdürdüğü yenileme çalışmasında 60 litreden fazla boya kullanıldığını anlatan Topuz, şöyle konuştu:

"14 metrelik dev testide mevsimlerden dolayı deforme olduğu için yenilme yapıyoruz. Burada çeşitli boyaları denedik ama figür ve simgelerin resmedilmesi çalışmasında dış ortamda yaz ve kış mevsimlerinde daha kalıcı özelliğe sahip olmasından dolayı oto boyası kullanıyoruz. Bu yapıt ilçemizi simgelediği gibi Kapadokya bölgesindeki kültür ve sanat zenginliğini de anlatıyor. Avanos'ta geçmişte imal edilen testiler eşeklerle taşındığı için kırılmalar oluşur ve yola dökülürmüş. Bunu gören Aşık Seyrani'nin dilden dile dolaşan mısraları da anıtın kitabesinde yer alıyor."

Çanakçılığın ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu dile getiren Topuz, "Avanos'ta, Hititlerden beri süren çanakçılık mesleği günümüzde usta çırak ilişkisiyle nesilden nesile aktarılmaktadır." dedi.

Topuz, restorasyon çalışmasını 15 gün içinde tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.