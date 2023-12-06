Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 114 şüpheli cezaevine gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasımda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, farklı suçlardan 431, dolandırıcılıktan 52, hırsızlıktan 27, kasten adam öldürmeden 4, yağmadan 2, terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 olmak üzere 517 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 114'ü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, son 3 ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli sayısının 1345'e yükseldiği açıklandı.