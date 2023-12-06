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Güncel
AA 06.12.2023 10:28

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 114 şüpheli cezaevine gönderildi

Sakarya'da geçen ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 517 zanlıdan 114'ü cezaevine konuldu.

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 114 şüpheli cezaevine gönderildi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasımda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, farklı suçlardan 431, dolandırıcılıktan 52, hırsızlıktan 27, kasten adam öldürmeden 4, yağmadan 2, terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 olmak üzere 517 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 114'ü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, son 3 ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli sayısının 1345'e yükseldiği açıklandı.

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