Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.12.2023 10:22

Bursa'da silah tehdidiyle bilezik çalan maskeli gaspçı yakalandı

Bursa'da silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da silah tehdidiyle bilezik çalan maskeli gaspçı yakalandı
[TRT Haber(arşiv)]

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına yüzü maskeli halde gidip tabancayla çalışanları tehdit ederek 8 bilezik çaldıktan sonra motosikletle kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, parmak izi ve güvenlik kameralarından belirledikleri şüphelinin Emre V. olduğunu, bu kişinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Emre V'yi yakaladı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 16 bin 248'e yükseldi
10:41
Kapıkule'de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
10:27
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi
10:25
Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar
10:25
İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon
10:26
İETT otobüsünde biber gazı sıktı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ