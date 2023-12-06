Bursa'da silah tehdidiyle bilezik çalan maskeli gaspçı yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına yüzü maskeli halde gidip tabancayla çalışanları tehdit ederek 8 bilezik çaldıktan sonra motosikletle kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, parmak izi ve güvenlik kameralarından belirledikleri şüphelinin Emre V. olduğunu, bu kişinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Emre V'yi yakaladı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.