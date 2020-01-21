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Sakarya'da boşandığı eşi tarafından vurulan kadın yaralandı21 Ocak 2020 Salı 11:04 - Son Güncelleme
Adapazarı ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Ana Sokak'ta karşılaşan C.B.K. (23) ile eski eşi F.A. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.A'nın tabancayla ateş ettiği C.B.K, sokaktaki bir taksi durağına sığındı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada C.B.K'ye ilk müdahaleyi durağın yanında bulunan bir tıp merkezindeki sağlık görevlileri yaptı.
Genç kadın tıp merkezindeki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA