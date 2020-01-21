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Kulu'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı21 Ocak 2020 Salı 10:59 - Son Güncelleme
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağılbaşı Mahallesinden yola çıkan Ömer Faruk D. (22) idaresindeki 06 BOF 288 plakalı hafif ticari araç, Değirmenözü Mahallesi yakınlarında, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Ömer Faruk D. ile araçta bulunan Mehmet Can D. (24) ve Meryem D. (47) yaralandı.
Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: AA