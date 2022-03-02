"Yağlık Ayçiçeği ve Ata Tohumu" projeleri için Afet Koordinasyon Merkezi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın vizyon sahibi, hedefleri olan bir kent olduğunu söyledi.

Sakarya'nın tarım, turizm ve sanayide cazibe merkezi olmayı hedeflediğini dile getiren Kaldırım, "Ülkemiz ihracat odaklı yeni bir model ortaya koydu. Bu anlamda şehirlerimizin üretim seferberliğine destek olması çok önemli. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında en büyük katkıyı sunacak şehirlerin başında Sakarya geliyor." dedi.

Tarımda katma değerin artırılması, mümbit toprakların daha katma değerli hale getirilmesi için özellikle ürün deseninin geliştirilmesi gerektiğini belirten Kaldırım, çiftçilere katkı sunulması anlamında Sakarya'nın tarımda model şehir olacağını ifade etti.

Ata tohumu çiftçilerle buluşturulacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise her iki projenin de tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine büyük bir katkı sağlayacağını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak daima çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Yüce, "Protokol ile şehrimizde yağlık ayçiçeği tohumu üretecek olan tüm çiftçileri destekleyeceğiz. Yeni imzalayacağımız ata tohumu projemiz ile de atalarımızdan miras olarak aldığımız ata tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılmasının temelini atacağız." diye konuştu.

Yüce, projenin amacının, gelecek için önemli olan ata tohumlarının toplanarak üretime kazandırılması ve çiftçilerle buluşturulması olduğunu vurguladı.

Yağlık ayçiçeği tohumu üretimi için Sakarya'nın çok elverişli bir yapıya sahip olduğunu aktaran Yüce, Türkiye'deki yağ bitkisi üretimi tüketimi karşılamadığı için bu açığın ithalat ile kapatıldığını aktardı.

Türkiye'deki ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 73'ünün Trakya-Marmara'da bulunduğunu, Sakarya'nın da ayçiçeği tarımının yapılabilmesi açısından önemli avantajları olduğunu belirten Yüce, "Bu avantajı fırsata çevirmek adına Sakarya'da 25 bin dekar olan yağlık ayçiçeği üretim alanını 30 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce, geliştirdikleri projelerle kentin tarım potansiyelini güçlendirmeyi sürdürdüklerine işaret ederek, bu projelere ek olarak çiftçilere Macar fiğ tohumunun dağıtımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem de ayçiçeği yetiştiriciliğinin desteklenmesi kapsamında çiftçilere yüzde 65 hibeli tohum desteği gerçekleştirileceği müjdesi vererek, "Projemizin tutarı yaklaşık 2 milyon lira. Yüzde 50'si bakanlığımızın bütçesinden kalan yüzde 50'lik kısım da yerel kaynaklardan karşılanacak." şeklinde konuştu.

Törene, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Cengiz, ziraat odası başkanları ve öteki ilgililer katıldı.