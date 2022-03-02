Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla Z.M. ile E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 198,28 gram metamfetamin, 830 gram gelen esrar, 23 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.