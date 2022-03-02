Programları kapsamında kentte bulunan Bakan Özer, Düzce Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Faruk Özlü'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, Özlü'nün bakanlığı döneminde ülkede bilim, sanayi ve teknolojinin gelişmesi konusunda katkılarının olduğunu söyledi.

Aynı hizmetleri şu anda Düzce'de belediye başkanı olarak kente kazandırdığını belirten Özer, "Sadece belediyecilik hizmeti olarak değil, aynı zamanda bizim eğitimde Düzce'deki en önemli paydaşımız Sayın Belediye Başkanımız. Yeni okulların yapılmasında, mevcut okulların içlerinin donatılmasında belediyemizin çok büyük katkısı var. Hem şahsım ve hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki güzel uyumla Düzce'deki eğitim çok daha iyi noktalara gelecek. Burada uyumun çok önemli bir karşılığı var. Bir ilde gerçekten uyum olduğu zaman yatırımlar bereketli oluyor. Düzce bunun en güzel örneklerinden bir tanesi." diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, burada İl Başkanı Mustafa Keskin ve partililerle bir araya geldi.

MHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Özer, daha sonra kentten ayrıldı.