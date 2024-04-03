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Güncel
AA 03.04.2024 14:36

Sakarya'da arıza yapan tıra çarpan tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arıza yapan tıra arkadan çarpan LPG tankerindeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Sakarya'da arıza yapan tıra çarpan tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

E.G. idaresindeki LPG tankeri, İstanbul Caddesi'nde arıza nedeniyle sağ şeritte duran tahıl yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.G. ile yanındaki İsmail Acar tankerde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan E.G. ise Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acar'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis, tır sürücüsü R.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde tahıl yüklü tırın arıza nedeniyle sağ şeritte durmasından kısa süre sonra tankerin arkadan çarpması yer alıyor.

Olayı gören Tuncay Birol, gazetecilere, kazanın ardından yardım etmek için koştuğunda yolcunun hayatını kaybettiğini gördüğünü ifade etti.

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