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Güncel
AA 03.04.2024 13:57

Rize'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Rize'nin Hemşin ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rize'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Akyamaç köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangına 11 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının etrafı güvenli hatla çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Yangın alanına ulaşımın olmaması, arazinin çok eğimli olması ve örtü yoğunluğunun fazla olması nedeniyle içeride kalan örtü tabakası, kısmen duman ve havanın kararmış olmasıyla alev görüntüsü oluşturmaktadır. Ekipler, gece boyunca müdahale ve takibe devam etmektedir.

Hemşehrilerimizin endişelenmesine gerek yoktur, durum kontrol altındadır."

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