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Güncel
AA 03.04.2024 13:50

Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayetinin iki sanığına müebbet

Bursa'da gece kulübü işletmecisinin yolda yürürken otomobilden silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayetinin iki sanığına müebbet
[TRT Haber (arşiv)]

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İlker Karagöz ve Can Sır, maktul Arif Akcan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Karagöz, Akcan'ı öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Böyle bir olay yaşandığı için çok pişman ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık Sır da Karagöz'le Akcan'ın işlettiği gece kulübüne alınmadıkları iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Olay öncesinde Karagöz'ü aracına aldığını belirten Sır, "Böyle bir suç işleyeceğini bilseydim arabama almazdım. İlker'le çok samimi bir dostluğum yoktur. İşlemediğim bir suçtan dolayı cezaevindeyim. Aileme kavuşmak istiyorum. Böyle bir olay yaşandığı için ben de üzgünüm. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karagöz ve Can Sır'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Karagöz'ü ayrıca "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 1200 lira para cezasına mahkum etti.

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