Bolu'da tavuk hırsızlarına jandarmadan suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Düzce'den kesilmek üzere kente kamyonla taşınan tavukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamyonun Dağkent Mahallesi'nde kullanılmayan bir binaya park edildiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tavukları kamyondan boşaltmaya çalışan firma çalışanı kamyon şoförü H.G. ile arkadaşları S.K. ve A.Ç.'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar olay yerinden kaçmaya çalışırken ekiplerin havaya açtığı uyarı ateşiyle durduruldu.
Kamyondan indirilen 250 canlı tavuk ise firma yetkililerine teslim edildi.