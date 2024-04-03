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Güncel
AA 03.04.2024 13:42

Bolu'da tavuk hırsızlarına jandarmadan suçüstü

Bolu'ya kesim için gönderilen tavukları çalma girişiminde bulunan biri şirket çalışanı 3 zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da tavuk hırsızlarına jandarmadan suçüstü
[Fotoğraf: Getty Images]

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Düzce'den kesilmek üzere kente kamyonla taşınan tavukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamyonun Dağkent Mahallesi'nde kullanılmayan bir binaya park edildiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tavukları kamyondan boşaltmaya çalışan firma çalışanı kamyon şoförü H.G. ile arkadaşları S.K. ve A.Ç.'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar olay yerinden kaçmaya çalışırken ekiplerin havaya açtığı uyarı ateşiyle durduruldu.

Kamyondan indirilen 250 canlı tavuk ise firma yetkililerine teslim edildi.

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