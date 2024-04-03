Iğdır'da Ramazan pidesi mesaisi

Huzur, bolluk ve bereketin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan Pidesi mesaisi Iğdır'daki fırınlarda ilk günkü yoğunlukta devam ediyor. Tatlı bir yorgunluğun verdiği zorluğa rağmen fırıncılar ekmek paralarının peşine düşerek çift vardiyalar şeklinde yoğun bir şekilde çalışıyor.



İftar saatine yaklaşık olarak 3 saat kala sıcak pide çıkarmaya çalışan fırıncılar iftar saatin yaklaşması ile beraber daha tempolu şekilde çalışarak vatandaşların isteğine göre pide çeşidi çıkarıyor. Vatandaşların siparişlerini yetiştirmeye çalışan fırıncılar ise, saat 18.30’a kadar sıcak pide çıkarmaya devam ediyor.



Ramazan ayında eleman bulmakta zorluk çektiğini belirten fırın işletmecisi Sedat Ekelik, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan pidesi yoğunluğumuz devam ediyor. Ramazan ayı boyunca bizde aynı tempo ile çalışacağız. Yoğun olduğu için çift vardiya çalışıyoruz. Ramazan ayında genel olarak pide tercih ediliyor. Pide talebi çok olduğu için eleman arıyoruz. Bizim yoğunluğumuz Ramazan ayında böyledir. Ramazan ayı sonra rutin çalışmaya devam edeceğiz" dedi.