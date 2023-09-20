Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.09.2023 18:36

Sakarya'da 60 yaş üstü bireyler için spor etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'ne üye yaklaşık 60 kişi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor yaparak keyifli vakit geçirdi.

Sakarya'da 60 yaş üstü bireyler için spor etkinliği

Aziz Duran Parkı'nda bir araya gelen 60 yaş üstü bireyler, etkinliğe görevliler eşliğinde nefes çalışması ve yürüyüşle başladı.

Üyeler, YADEM'in fizik tedavi bölümünde görevli beden eğitimi öğretmeni Bayram Algan'ın yönlendirmesiyle egzersiz hareketleri yaptı. Gösterilen hareketlerin aynısını yapmaya çalışan üyeler, keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan 61 yaşındaki Sevgi Özkaya, kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti.

Spor sayesinde çok rahatladıklarını anlatan Özkaya, "Komşularımla geldim, hepsi çok memnun kaldı. Hareket kazandık, vücudumuz rahatladı. Yürüyüşümü yapıyorum ama böyle sporlar çok yapamıyoruz. Spora devam etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte görevli Algan ise "Yaklaşık 60 kişiyle sporla sağlıklı gün geçirdik. Çok da güzel geçti, yaşlılarımız çok mutlu oldu. Küçük nefes çalışması, sonra yürüyüş, ardından egzersiz ve nefes çalışmasıyla beraber etkinliği noktalamış olduk" dedi.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Giresun'da boş su deposuna düşen kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü
20:06
Malatya'da dağlık alanda yangın
20:05
Malatya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri görüldü
20:02
TCG Sancaktar yardım için Libya'ya yola çıktı
19:57
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi ile görüştü
20:08
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ, Azerbaycan'dır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Yemek siparişinde vergi usulsüzlüğü
Yemek siparişinde vergi usulsüzlüğü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ