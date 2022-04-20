Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Sakarya iftar vakti: 20 Nisan Çarşamba 2022 Ramazan İmsakiyesi
Sakarya’da iftar saat kaçta? Sakarya’da akşam ezanı ne zaman okunacak?
SAKARYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
20 Nisan 2022 Sakarya iftar saati: 19.49
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:07
|06:34
|13:07
|16:41
|19:30
|20:52
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:05
|06:32
|13:07
|16:41
|19:31
|20:53
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:03
|06:31
|13:06
|16:42
|19:32
|20:54
|4
|05.04.2022 Salı
|05:01
|06:29
|13:06
|16:42
|19:33
|20:56
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:59
|06:27
|13:06
|16:43
|19:34
|20:57
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:57
|06:26
|13:06
|16:43
|19:36
|20:58
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:55
|06:24
|13:05
|16:43
|19:37
|20:59
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:53
|06:23
|13:05
|16:44
|19:38
|21:01
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:52
|06:21
|13:05
|16:44
|19:39
|21:02
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:50
|06:19
|13:05
|16:44
|19:40
|21:03
|11
|12.04.2022 Salı
|04:48
|06:18
|13:04
|16:45
|19:41
|21:05
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:46
|06:16
|13:04
|16:45
|19:42
|21:06
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:44
|06:15
|13:04
|16:45
|19:43
|21:08
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:42
|06:13
|13:03
|16:46
|19:44
|21:09
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:40
|06:12
|13:03
|16:46
|19:45
|21:10
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:38
|06:10
|13:03
|16:46
|19:46
|21:12
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:36
|06:09
|13:03
|16:47
|19:47
|21:13
|18
|19.04.2022 Salı
|04:34
|06:07
|13:03
|16:47
|19:48
|21:15
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:33
|06:06
|13:02
|16:47
|19:49
|21:16
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:31
|06:04
|13:02
|16:48
|19:50
|21:17
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:29
|06:03
|13:02
|16:48
|19:51
|21:19
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:27
|06:01
|13:02
|16:48
|19:52
|21:20
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:25
|06:00
|13:02
|16:49
|19:53
|21:22
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:23
|05:58
|13:01
|16:49
|19:54
|21:23
|25
|26.04.2022 Salı
|04:21
|05:57
|13:01
|16:49
|19:55
|21:25
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:19
|05:56
|13:01
|16:49
|19:57
|21:26
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:18
|05:54
|13:01
|16:50
|19:58
|21:28
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:16
|05:53
|13:01
|16:50
|19:59
|21:29
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:14
|05:52
|13:01
|16:50
|20:00
|21:31
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:12
|05:50
|13:00
|16:51
|20:01
|21:32
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
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