Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı: İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları açıklandı.
İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı. 3 Nisan tarihinde düzenlenen Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 20 Nisan itibari ile erişime açıldı.
03 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2022-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Son Haberler
- 16:06
- 16:00
- 16:05
- 15:53
- 15:59
Sıradaki Haber
Karapınar'da caminin muslukları çalındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz