İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı. 3 Nisan tarihinde düzenlenen Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 20 Nisan itibari ile erişime açıldı.

03 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2022-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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