Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde bir kararlarının olmadığını belirterek, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, NTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bilgin, "Bu zaten adı üstünde bayram ikramiyesi. Bu, ücret türü veya asgari ücret vesaire gibi bir şey değil. Şu anda öyle bir kararımız yok." karşılığını verdi:

Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceği ve kamuya maliyetinin ne kadar olacağı sorusunu Bilgin, şu şekilde yanıtladı:

"Bunu bayramdan önce ödeyeceğiz. 28 veya 29 Nisan'da mutlaka ödenecek. İkramiyenin toplam maliyeti iki bayramda yaklaşık 25 milyar lira. Yani çok büyük bir rakam. Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde bireysel olarak bakıldığı zaman 1100 lira ama kamu bütçesindeki karşılığı 25 milyar liradır. Petrolü, doğal gazı devlet sübvanse ediyor. Düşük gelir gruplarına daha fazla sübvanse ediyor ama buna rağmen çok yüksek. Neden, dışarıdan gelen bir kaynak, dövizle alıyoruz. Dünyada enerji fiyatları yükseldi ama bizde daha fazla yükseldi. Çünkü bizde dolardaki dalgalanmanın da yansımasıyla yükseldi. Yani bu 25 milyar, ilave bir 25 milyar lira daha diyelim. İlave 25 milyarı götürüp benzin ya da doğal gaz sübvansiyonu için kullansak, bu fiyatları yarı yarıya düşürebilecek bir rakamdır."

"Bu ekonomik programın başarılı olması lazım"

Bayram ikramiyelerinde enflasyona veya asgari ücrete ayarlı bir düzenlemenin Meclis'in gündeminde olmadığını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Biz enflasyonla mücadeleyi esas alan bir ekonomik programı şu anda uyguluyoruz. Bu ekonomik programın başarılı olması lazım. Bunu bozacak herhangi bir girişimde bulunmamak lazım. Enflasyonu, ağustostan sonra yatay bir çizgiye, ondan sonra da aşağıya yönlendirebilirsek, bu Türkiye'nin yeni ekonomik programının başarısı, büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşması, ihracata dayalı büyümenin neticelerini alması açısından fevkalade önemli. Dolayısıyla eşel mobil gibi laflar edenler de var. Bunlar hiper enflasyona gidişi tetikleyecek, Türkiye'yi enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar."