Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, araçlar hasar gördü
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.
Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak'ta dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
Yere düşen çatı parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgede yapılan incelemede binalarda ve araçlarda hasar oluştuğu tespit edildi.
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