Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
İstanbul iftar vakti: 20 Nisan Çarşamba imsakiye...
İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbul'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte İstanbul 2022 Ramazan İmsakiyesi…
İSTANBUL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
20 Nisan 2022 İstanbul iftar saati: 19.55
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:12
|06:39
|13:13
|16:47
|19:36
|20:58
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:10
|06:38
|13:13
|16:47
|19:37
|20:59
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:08
|06:36
|13:12
|16:48
|19:38
|21:01
|4
|05.04.2022 Salı
|05:06
|06:35
|13:12
|16:48
|19:39
|21:02
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:04
|06:33
|13:12
|16:48
|19:40
|21:03
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:02
|06:31
|13:11
|16:49
|19:41
|21:05
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:00
|06:30
|13:11
|16:49
|19:43
|21:06
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:59
|06:28
|13:11
|16:50
|19:44
|21:07
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:57
|06:26
|13:11
|16:50
|19:45
|21:09
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:55
|06:25
|13:10
|16:50
|19:46
|21:10
|11
|12.04.2022 Salı
|04:53
|06:23
|13:10
|16:51
|19:47
|21:11
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:51
|06:22
|13:10
|16:51
|19:48
|21:13
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:49
|06:20
|13:10
|16:51
|19:49
|21:14
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:47
|06:19
|13:09
|16:52
|19:50
|21:15
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:45
|06:17
|13:09
|16:52
|19:51
|21:17
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:43
|06:16
|13:09
|16:52
|19:52
|21:18
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:41
|06:14
|13:09
|16:53
|19:53
|21:20
|18
|19.04.2022 Salı
|04:39
|06:12
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:37
|06:11
|13:08
|16:53
|19:55
|21:23
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:36
|06:10
|13:08
|16:54
|19:56
|21:24
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:34
|06:08
|13:08
|16:54
|19:57
|21:25
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:32
|06:07
|13:08
|16:54
|19:58
|21:27
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:30
|06:05
|13:07
|16:55
|20:00
|21:28
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:28
|06:04
|13:07
|16:55
|20:01
|21:30
|25
|26.04.2022 Salı
|04:26
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:31
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:24
|06:01
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:22
|06:00
|13:07
|16:56
|20:04
|21:34
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:21
|05:58
|13:07
|16:56
|20:05
|21:36
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:19
|05:57
|13:06
|16:56
|20:06
|21:37
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:17
|05:56
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
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02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
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