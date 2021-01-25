Sakarya'da polis ve jandarma ekipleri, hafta sonu sorumluluk bölgelerindeki cadde ve sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince 97, jandarma ekiplerince de 44 kişiye ceza uygulandı.

Düzce

Düzce'de de ekipler tarafından denetimler yapıldı.

Ekiplerce dışarıda olan vatandaşların ve sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 70 kişiye para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta avlanan 12 kişiye 19 bin 194 lira ceza

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Devrek ilçelerindeki koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasında 12 kişinin avlandığını belirledi.

Ekiplerce, 6 tüfeğe el konuldu, 12 kişiye 19 bin 194 lira idari para cezası kesildi.

Karabük ve Bolu

Karabük ve Bolu'da polis ve jandarma ekipleri, hafta sonu sorumluluk bölgelerindeki cadde ve sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle Karabük'te 29 kişiye 26 bin 100 lira, Bolu'da da 25 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.