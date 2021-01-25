Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Vaşak, Sivas’ta görüntülendi
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Nesli tükenmekte olan vaşak Sivas’ta görüntülendi. Doğada yiyecek bulamayan vaşak Sivas´ın Divriği ilçe merkezine indi.
Divriği ilçesine bağlı Ceditpaşa Mahallesinde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, Musa Çoban tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bir süre ilçe merkezinde sokak aralarında dolaşan vaşak, kısa süre sonra gözden kayboldu.
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