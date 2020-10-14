Haber Giriş: Kaynak: AA
Sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
11 Ekim'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli Adnan P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen şüpheli Adnan P. dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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