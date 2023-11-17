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Güncel
İHA 17.11.2023 15:08

Sahara Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

Ardahan-Şavşat karayolu Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.

Sahara Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
[Fotograf: İHA]

Dün gece etkili olan kar yağışı, Artvin'in yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Türkiye'nin önemli geçitleri arasında yer alan Şavşat–Ardahan arasındaki 2640 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yollarda kaldı.

Özellikle uluslararası karayolu nakliyecilerinin yoğun olarak kullandığı bölgede kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekiplerinin de karla mücadele çalışması yaptığı yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını iterek ilerleyebildi. 

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