Sağlık çalışanları lösemiye stant açarak dikkat çektiler

Lösemiye dikkat çekmek isteyen sağlık çalışanları, turuncu renkte kıyafetler giyip, yakalarına turuncu kurdeleler takarak turuncu balonlarla farkındalık oluşturdular.



Löseminin muhtemel belirtilerden bahseden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Bali tarafından hastane çalışanlarına lösemi farkındalık eğitimi verildi. Verilen eğitimde Bali, lösemi ve kemik iliği bağışı konularını ele alarak, löseminin ne olduğu, belirtileri, tedavi süreci, lösemiden korunma yolları, kemik iliği nakli, kemik iliği bağışı hakkında detaylı bilgiler verdi. Çalışanların sorularını yanıtlayan Bali, lösemi hastası çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutularak, hastalıkla savaşmanın daha etkili olacağına vurgu yaptı.