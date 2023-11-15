Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.11.2023 17:20

Sağlık çalışanları lösemiye stant açarak dikkat çektiler

Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Bayburt Devlet Hastanesinde stant açıldı. Sağlık çalışanlarınca hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtılarak, bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Sağlık çalışanları lösemiye stant açarak dikkat çektiler

Lösemiye dikkat çekmek isteyen sağlık çalışanları, turuncu renkte kıyafetler giyip, yakalarına turuncu kurdeleler takarak turuncu balonlarla farkındalık oluşturdular.

Löseminin muhtemel belirtilerden bahseden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Bali tarafından hastane çalışanlarına lösemi farkındalık eğitimi verildi. Verilen eğitimde Bali, lösemi ve kemik iliği bağışı konularını ele alarak, löseminin ne olduğu, belirtileri, tedavi süreci, lösemiden korunma yolları, kemik iliği nakli, kemik iliği bağışı hakkında detaylı bilgiler verdi. Çalışanların sorularını yanıtlayan Bali, lösemi hastası çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutularak, hastalıkla savaşmanın daha etkili olacağına vurgu yaptı. 

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Kastamonu'da polis, üniversite öğrencileri için masa turnuvası düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
DSÖ: Hastaneler savaş alanı değildir
17:36
Muğla'da mermer blokun altında kalan işçi hayatını kaybetti
17:33
"Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"nden Gazze için dünyaya ortak çağrı
17:24
Gazzeli bazı kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor
17:20
Almanya Anayasa Mahkemesi Alman hükümetinin 60 milyar euroluk ek bütçesini iptal etti
16:59
Bursa'da eylem ve etkinlikler geçici süreyle yasaklandı
Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirveye ev sahipliği yaptı
Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirveye ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
Kapadokya'da kadınlara balon pilotu olmak için eğitim veriliyor
Kapadokya'da kadınlara balon pilotu olmak için eğitim veriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ