Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut olan hastane yönetimi, yoğun bakım ekibi ve organ nakli koordinatörlerinin yoğun bir mesai içinde bulunduğu belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında geçen yıl Türkiye ikincisi olan Çanakkale'nin, Sağlık Bakanlığı teşekkür belgesine layık görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut oldukları için hastanemiz organ ve doku bağış koordinatörlerimize, yoğun bakım ekibine, destekleri için de yöneticilerimize teşekkür belgesi gönderildi. Sağlık İl Müdürümüz Op. Dr. Gökhan Baştürk tarafından Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ve Organ Nakli Koordinatörlerimiz Uz. Dr. Azem Ülkü, Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu’na teşekkür belgeleri takdim edilerek özverili çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür edildi."