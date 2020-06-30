Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca'dan "asker uğurlama" uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarında COVID-19'la mücadele kapsamında yeterli tedbirin alınmadığını belirtti. Koca, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında COVID-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"
Etiketler: sağlık bakanı koca Fahrettin KocaSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 18:01
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