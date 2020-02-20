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Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın, koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.
Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini verdi.
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin KocaSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:28
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