Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini verdi.