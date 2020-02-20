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Sivas'ta işçi servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta iki işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Süleyman Mert yönetimindeki 58 S 0187 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım'da Hasan Aksakal idaresindeki 58 ABS 161 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan araçlardaki 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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