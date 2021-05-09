Ziyarette şehit annelerinin gününü kutlayan ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün selamlarını ileterek, çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olmasından mutlu olduklarını kaydetti.