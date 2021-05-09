Ünal, beraberindeki heyetle, yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan kapalı ve açık pazar yerinde tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir. İlçemizde kurulan pazaryerini Pandemi Denetim Komisyonu olarak denetledik. Alışveriş yapmak için pazar yerlerine gelen vatandaşların yoğunluk oluşturulmaması için pazar girişinde görevliler tarafından kontrollü olarak girişlerine izin verildi. Esnafımız ve müşteri olarak bulunan vatandaşlarımızın her birinin kendi özdenetimini yapmalarını ve kurallara uyma noktasında istisnasız hassasiyet bekliyorum. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."