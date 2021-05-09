Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 256, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 14 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 371 kişi ise uyarıldı.

Öte yandan, denetlenen 297 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.