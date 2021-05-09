Adana'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekip, plakasını belirlediği tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana Batı gişelerinde durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı.

Köpeğin tırın kabin bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede çantada 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin bulundu.

Ekipler, sürücü Bayram O. (34) ve yanındaki Hasan K'yi (27) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.