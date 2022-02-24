Rusya yüzölçümü ile Dünya'nın en geniş ülkesidir ve Dünya yaşam alanının sekizde birini kapsar. Rusya aynı zamanda 2021 yılı itibarıyla 145,9 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesidir.

Kuzey Avrasya'da bulunan, federal yarı başkanlık tipi cumhuriyetle yönetilen bir ülkedir.Kuzeybatıdan güneydoğuya Rusya; Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur. Deniz sınırı olarak Ohotsk Denizi ile Japonya, Bering Boğazı ile bir ABD eyaleti olan Alaska ve Karadeniz ile Türkiye ile de komşudur.

17.098.246 km² veya Sivastopol ile Kırım'ın tanınmayan bölgeleri de dikkate alındığında 17.125.191 km²'lik yüzölçümü ile Dünya'nın en geniş ülkesidir ve Dünya yaşam alanının sekizde birini kapsar.