Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır Belediyesi'nden içme suyuna ek indirim
Iğdır Belediyesi, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su tüketimindeki yüzde 7'lik Katma Değer Vergisi indirimine yüzde 7 oranında ek indirim yaptı.
Iğdır Belediyesi, kentteki içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 oranında daha indirim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, içme suyu fiyatlarının düşürülmesi için talimat verdi.
Bunu göre, daha önce suda yapılan yüzde 7 oranındaki KDV indirimine ek, yüzde 7 indirim daha uygulandı.
Son indirimle kentteki içme suyunda toplam yüzde 14 oranında indirim yapıldı.
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