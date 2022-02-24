Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen, kurslarda incelemelerde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Gönen, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce mezun öğrencilere yönelik Adıyaman Lisesinde devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Müdür Gönen, yönetici ve öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet edip, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Destekleme ve yetiştirme kurslarına çok önem verdiklerini belirten Gönen, "Müdürlüğümüz olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Her türlü desteğimizi bu tür kurslara veriyoruz emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi.
Etiketler: Adıyaman Milli Eğitim Bakanlığı
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