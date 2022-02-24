Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Manisa'da firari hükümlüleri yakalamaya yönelik başlatılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi eski jandarma astsubayı ve farklı suçlardan hüküm giymiş bir kişi cezaevine gönderildi.
Manisa'da jandarma ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için ilçenin kırsal mahallelerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla açılan dava nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 27 yaşındaki eski jandarma astsubay A.G. yakalandı.
Ayrıca ekipler operasyon sırasında, farklı suçlardan hüküm giymiş 46 yaşındaki Ö.T'yi de yakalayarak cezaevine gönderdi.
Etiketler: FETÖ Manisa Terör Örgütü Terörle Mücadele
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